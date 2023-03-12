جدارية وألعاب تفاعلية للأطفال للتوعية بترشيد استهلاك المياه

تواصل الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات فعاليات الأسبوع المائى ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق».

توعية المواطنين بأهمية المياه

قال المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في البحر الأحمر، إنّ الشركة تنفذ جدارية تحت شعار «كل نقطة بتفرق» على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه كوسيلة لتوعية المواطنين بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها.

الجدارية تحمل عددًا من رسائل التوعية المائية

وأشار عيسى، في تصريحات صحفية، إلى أن الجدارية يتم تنفيذها بمشاركة مديرية التربية والتعليم ومديرية الثقافة من خلال طلبة وطالبات قسم الزخرفة والإعلان في مدارس الغردقة الثانوية الصناعية بنات والغردقة الثانوية العسكرية بنين، لافتا إلى أن الجدارية تحمل عددا من رسائل التوعية المائية.

ابتكار طرق وأنشطة توعوية بسيطة

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة، أنّه في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة محافظات القناة على ابتكار طرق وأنشطة توعوية بسيطة تناسب مختلف المراحل العمرية لأطفال المستقبل وتزويدهم بالمعارف والمعلومات، وتصحيح أفكارهم وسلوكياتهم في التعامل مع المياه، ونشر الفكرة على جميع إدارات التوعية بالشركات التابعة في مختلف المحافظات.

ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة مُلحَّة

وأشار عصمت إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بقضايا التوعية ضمن خطتها القومية فى إدارة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، حيث إن ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة مُلحَّة، في ضوء النمو السكاني، يستمر الفريق التوعوي بالشركة في تقديم رسائل الحفاظ على المياه، والبيئة بالمدارس من خلال ألعاب تفاعلية، ورسومات، وأغاني، بصورة مبسطة تناسب الأطفال.