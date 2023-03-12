كم يمنح البنك الأهلي على حساب التوفير مارس 2023؟.. 4 مواعيد لصرف العائد

يتمتع حساب التوفير في البنك الأهلي المصري بعوائد تنافسية ومرونة في السحب والإضافة، تجعله أحد أكثر المنتجات المصرفية إقبالاً لدى البنك الحكومي الأكبر في مصر.

عوائد شهرية وربع ونصف سنوية وكل عام

وفق جدول أسعار الفائدة على حساب التوفير في البنك الأهلي المصري مارس 2023، فإن عوائد حسابات التوفير تصل 8.80% شهرياً، 8.85% ربع سنوياً، 8.90% نصف سنوياً، و9% حال دورية الصرف السنوية للأرباح.

حد أدنى لفتح حساب التوفير

يشترط البنك الأهلي المصري، حداً أدنى لفتح الحساب 1000 جنيه، مع 3001 جنيه حد أدنى لاحتساب العائد، مشيراً إلى أن من لهم حق فتح الحساب المصريين والأجانب والقاصرين بأسمائهم تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة.

مرونة في صرف عائد حسابات التوفير

يوفر البنك الأهلي المصري، لعملاء حسابات التوفير لديه، مرونة في صرف العائد، وإتاحة الخدمات المصرفية كلفة عبر الإنترنت، مع بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد أقرت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى ديسمبر الماضي، 16.25% و17.25% على الترتيب ذاته.

شهادات الـ22.5% والـ25%

وطرح البنك الأهلي المصري في يناير الماضي شهادتي الـ22.5% شهرية العائد والـ25% سنوية العائد لمدة عام، قبل أن يغلق باب الاكتتاب على الشهادتين نهاية يناير بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة من الطرح.