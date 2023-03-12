«التنمية الحضرية» لقناة الحياة: مصر حاليا مناخ خصب لاستقطاب الاستثمار الخارجي

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن هناك الكثير من المستثمرين يرغبون المشاركة في مشروع «حدائق الفسطاط» من بينهم مستثمرين أجانب، وبالتالي ضخ عملة صعبة، متابعا: «مصر دلوقتي بجد مناخ خصب جدا لاستقطاب الاستثمار الخارجي».

طلبات من المستثمرين

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الصندوق يتلقى طلبات كثيرة من الخارج لكي تشارك الصندوق في مشروعات تنموية، متابعا: «هنفاجئكم بحجم الاستثمارات الخارجية للصندوق، وحدائق الفسطاط ستصرف على نفسها».

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من الساحة الخارجية لمسجد عمرو بن العاص بنسبة 95%، وخلال يومين ستصل النسبة إلى 100%، حيث لم يتبق سوى لوحة كهرباء، كما أن المنطقة الثقافية والتباب الخضراء ستنتهي قبل يونيو المقبل، ويتبقى فقط المنطقة الاستثمارية.

موعد انتهاء المرحلة الثانية

ولفت إلى أن المرحلة الثانية لمشروع حدائق الفسطاط ستنتهي بنهاية العام الجاري، بما فيها منطقة الحفريات البالغ مساحتها 47 فدانا، موضحا أن عدد الشركات العاملة في المشروع 8 شركات مبدئيا.