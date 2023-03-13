كبير الأثريين: المصري القديم لم يكن لديه نظرة دونية للمرأة

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن مصر سبقت العالم بحكم النساء بدلا من الرجال من خلال 6 ملكات، فالملكة نفرتيتي كانت سبب نجاح تجربة إخناتون، كما أن الملكة تي كانت لها مراسلات دبلوماسية.

المصري يتحرى الانضباط والحرية

وأضاف «شاكر»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المصري القديم لم يكن لديه نظرة دونية للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يكن لديه نظرة تنمر لأي إنسان، ويتحرى الانضباط والحرية.

وأشار إلى أن المصريين القدماء كانوا يعتبرون «إيزيس» ملكة السماء ومأوى الضعفاء ومن تعرف اليتيم والمنتصرة للفقراء، وهي الزوجة الأولى والأخيرة، والزوجة والعذراء، والأم والابن، وجرى استخدام بعض هذه التعبيرات للسيدة زينب والسيدة مريم.

فكرة عيد الأم

وأوضح أن فكرة عيد الأم كانت تخص المصريين القدماء، حيث كان يأتي في شهر هاتور والذي ينضج فيه القمح في وقت الاحتفال بعيد شم النسيم، حيث كانوا يقدمون للأم الزهور والمعبودة إيزيس.

ولفت إلى أن قدماء المصريين كانوا يحتلفون بيوم شم النسيم في مارس ولكن نظرا لصيام الإخوة المسيحيين في هذا التوقيت فجرى تأجيله.