قناة القاهرة الإخبارية تكشف أقوى ترشيحات الأوسكار لعام 2023

كشفت قناة «القاهرة الإخبارية» عن أقوى ترشيحات الأوسكار لعام 2023، ومن المقرر توزيع الجوائز هذا العام في فجر الثالث عشر من مارس في لوس أنجلوس الأمريكية.

جوائز الأوسكار لم تخلو من الملاحظات

وقالت الإعلامية أبوليلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية» إن ترشيحات هذا العام لحفل توزيع جوائز الأوسكار لم تخلو من الملاحظات.

وتابعت: «فيلم Everything Everywhere All at Once يحقق رقمًا قياسيًا في الترشيحات بالوصول إلى 11 ترشيحًا» مشيرة إلى أن ميشيل يوه أول آسيوية ترشح كأفضل ممثلة في الأوسكار.

واستكملت: «فيلم All Quiet on the Western Front كل شيء هادئ على الجبهة الغربية، أول فيلم ناطق باللغة الألمانية يرشح لـ9 جوائز في الأوسكار» وحققت النسخة الأولى من الفيلم والتي عُرضت عام 1930 نالت أوسكار أفضل فيلم ومخرج.

7 ترشيحات مهمة في جوائز الأوسكار

وأردفت: «فيلم فبيلمان The Fabelmans، أيضًا نال 7 ترشيحات مهمة كأفضل فيلم ومخرج وسيناريو وممثل مساعد وأفضل موسيقى وتصميم مناظر».

وأشارت إلى أن جائزة الأغنية حملت عدة مفاجآت أهمها ترشح أغنية «ناتو ناتو» لجائزة أفضل أغنية أصلية، لتصبح أول أغنية هندية تصل لتلك الفئة.