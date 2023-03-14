تفاصيل مصرع ممرضة أثناء ذهابها للولادة.. «الجنين وقع منها ومات»

خرجت برفقة زوجها من أجل الولادة، وتعرضت لحادث أليم بالقرب من مدينة طلخا، فسقطت على الطريق وسقط معها جنينها في اللحظة ذاتها؛ ليخرج للحياة لبضع دقائق، ويرحل جوار والدته بعدها.

كانت «نشوى إبراهيم عبدالجليل»، 27 عاما، فنية تمريض ابنة بساط بمحافظة الدقهلية تستعد وتجهز للذهاب برفقة زوجها إلى المستشفى لوضع طفلها الأول، وسط بهجة وفرحة من قبل الأهالي والأحباء، وركبت المواصلات العامة مع زوجها، إلا أن القدر لم يسعفها في لحظاتها الأخيرة، ووقع حادث تسبب في سقوطها من الميكروباص لتصطدم بالطريق فتحدث الولادة على الطريق، لتفارق بعدها الحياة ويتبعها طفلها بلحظات.

شقيق زوج نشوي يحكي تفاصل مصرعها وجنينها

روى «أحمد محمود» شقيق زوج نشوي، لـ«الوطن» أنّ شقيقه تحرك صباح السبت برفقة زوجته الحامل إلى مستشفي المنصورة من أجل إتمام عملية الولادة: «كانوا في الطريق وفجأة طلع عليهم توكتوك، فالسواق حاول يفادي التوكتوك، اتفاجئ بعوامل بناء شغاله علي الجانب الآخر، فالسيارة فضلت تتحرك يمين شمال والعجلة فرقعت، وفي لحظة كان باب الميكروباص انفتح وهي الوحيدة اللي وقعت علي الطريق».

سقوط نشوى من سيارة ميكروباص

واستكمل «محمود» ابن بساط بالدقهلية أن عقب سقوط نشوى من الميكروباص اصطدمت بطنها بالطريق: «سقطت علي بطنها فحدثت الولادة، وفي لحظتها الجنين خرج منها علي الطريق، والميكروباص كان اصطدم في شجرة، لكن بدون أي إصابات لأي حد، الوحيدة اللي سقطت هي نشوى وكمان قبل ما يصطدموا بالشجرة».

وقال «محمود» موظف، إن والدة نشوي تلقت الخبر من قبل زوجها: «أخويا كلمها وبلغها أن بنتها انتقلت إلي رحمة الله، طبعا صدمة كبيرة وموجعة كانت منتظرة المكالمة دي، لكن بأسلوب تاني منتظرة بنتها تبلغها أنها ولدت، لكن اللي حصل كان صعب».

حزن في القرية علي نشوي

وأشار محمود لـ«الوطن»، إلى أنّ الوضع كان صعب علي أهالي القرية بأكملها، إذ كانت نشوي مقربة للجميع: «نشوى كانت خفيفة الروح وحركية، بتحب تساعد الكل وتخلص لأهلها كل حاجة متعلقة بأي ورق، وبتقف جنب الغريب قبل القريب، اللي حصل ليها صعب».

وأوضح أن نشوى كانت تستعد من أجل الولادة واستقبال جنينها: «كانت مجهزة كل حاجة خاصة بالطفل، واشترت ليه لبس وجهزت الحاجات الخاصة بغرفته ولعبه، وفي لحظة كل حاجة راحت وادفن في حضن والدته».

كان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ، بمصرع سيدة وجنينها أثناء ذهابها للمستشفى من أجل وضع طفلها إلا أنها تعرضت لحادث على الطريق مما تسبب في وفاتها على إثره، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى لحين تسليمها وجنينها لذويها، وبالفحص تبين وفاة «نشوى إبراهيم عبدالجليل، 27 عاما تعمل فنية تمريض بمستشفى الجامعة، ابنة قرية بساط مركز طلخا.

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.