حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالقاهرة على ذمة التحقيق

أدلى المتهمون الأربعة بالنصب على المواطنين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة في جلسة تحقيق استمر نحو 3 ساعات، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الحادث

تعود التفاصيل إلى وصول بلاغ لقسم شرطة التبين في القاهرة، من صاحب محل لتجارة الهواتف المحمول بتعرفه على أحد الأشخاص من خلال أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وعرضه لشراء هاتفين محمول وفور، وصوله وبحوزته مبلغ مالي، تفاجأ بـ4 أشخاص اصطحبوه لقطعة أرض فضاء وقاموا بإلقاء «مسحوق الشطة» على وجهه في محاولة منهم لسرقته.

5 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة

وتبين من التحريات أنّ وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، تمّ ضبطهم وبحوزة أحدهم كيس بداخله «مسحوق الشطة»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين وسرقتهم، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

محامي يوضح العقوبة

عقوبة النصب والاحتيال قال المحامي، سمير عبدالعظيم، إنّه وفقًا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف «عبدالعظيم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

أما عن عقوبة السرقة، قال إنّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات ينص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».