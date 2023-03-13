مجلس الدولة يؤيد نقل طالبة من تربية طنطا لـ«تمريض القاهرة»

قضت محكمة مجلس الدولة، الدائرة السادسة تعليم، بقبول الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، وكيلا عن إحدى الطالبات والتي طالب فيها بنقل طالبة من كلية تربية طنطا إلى كلية تمريض جامعة القاهرة، على سند من أن التوزيع الإقليمي المعمول به مخالف للقانون.

الطالبة حاصلة على 230 درجة

قالت المحكمة إن الطالبة حصلت على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في العام الدراسي2021/2022 الشعبة العلمية - علوم من مدرسة قاسم أمين الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية بمحافظة الغربية بمجموع درجات مقداره 320 درجة.

الطالبة تقدمت بأوراقها ورفضت

وأضافت المحكمة، وتقدمت بأوراقها لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وتم ترشيحها إلى كلية التربية جامعة طنطا، وكانت قواعد التنسيق للعام الجامعي2022/2023 لم تتح لها إلكترونياً تسجيل وإثباتها الكاملة في الالتحاق بكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية، علماً بانها اجتازت الاختبارات المقررة.

وأوضحت أنّ كلية التمريض جامعة القاهرة قد قبلت في العام الجامعي 2022/2023 الأدنى للقبول بالكلية المذكورة بمجموع درجات مقداره 311 درجة، إلا أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد قام بترشيح الطالبة للالتحاق بكلية التربية جامعة طنطا، وذلك كله إعمالا لقواعد التوزيع الإقليمي، والتي تعد معياراً لا يصلح سندا للمفاضلة بين تضمنه من عدم ترشيح ابنة المدعي للقبول بكلية التمريض جامعة القاهرة بالرغم من حصولها على مجموع يزيد عن الطلاب المرشحين للكلية، ما يبين أن هناك مخالفة صريحة للدستور، ما يعني أحقية الطالبة في الكلية المذكورة.