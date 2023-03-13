هل يختلف حساب الإنارة بالممارسة عن العداد؟.. «الكهرباء» تجيب

بعد فتح شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع محافظات الجمهورية باب التقديم لتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة، يتسأل عدد كبير من المواطنين عن اختلاف طريقة محاسبة شركات الكهرباء لمن يستخدمون نظام الإنارة بالممارسة عن الإنارة بالعدادات.

وكشفت الشرون التجارية بهندسة كهرباء التحرير « بدر» في قطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «بدر»، عن أنّ الإنارة خارج عداد الكهرباء هي سرقة للتيار الكهربائي، ويعاقب الشخص الذي يرتكب تلك المخالفة بالحبس أو الغرامة المضاعفة التي تصل في بعض الأحيان إلى 200 ألف جنيه.

إخطار الجهات المختصة

وأشارت الشؤون التجارية، إلى أنّه في حالة عدم تركيب العداد، فإنّ مالك الشقة أو المستأجر لها يجب أن يخطر الجهات المختصة للهروب من المساءلة القانونية، وبالتالي فإن شركة الكهرباء، ومباحث الكهرباء، تكون مختصة بإثبات تلك المخالفة في بند الإنارة بـ«الممارسة»، ويدفع المستفيد بالخدمة فاتورة شهرية تسدد بموجب إيصال «ممارسة».

الإنارة بالممارسة يتم إحتسابها سرقة تيار طبقاً لأحكام اللائحة التجارية

كما ذكرت أنّ كلمة ممارسة غير معترف بها، فإما متعاقد مع الشركة أو سارق للتيار وبالتالي الإنارة بالممارسة يتم احتسابها سرقة تيار طبقاً لأحكام اللائحة التجارية، وهي تزيد على كمية الإنارة المحسوبة بعداد مركب حيث يتم تقديرها طبقاً للأحمال المركبة، إضافة إلى الغرامة التي يتم حسابها وتقدّر بضعف حساب الاستهلاك بسعر أعلى شريحة.