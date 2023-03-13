خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر مارس 2023 بالإسكندرية.. برقم العداد

أتاحت شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، التي يبلغ عدد المشتركين فيها 2.8 مليون، عددا من الآليات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2023.

الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء بشركة توزيع الإسكندرية

وحددت شركة توزيع كهرباء الاسكندرية 4 خطوات للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر مارس 2023 من خلال الآتي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة التي تتبعها المكتوب على الفواتير المدفوعة من خلال الرابط التالي من هنا.

- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.

- تسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد.

- الضغط على زر الاستعلام.

فروع وإدارات شركات توزيع الكهرباء بالاسكندرية

ويمكن تقديم الشكاوى على جميع عناوين وأرقام التليفونات التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وهي:

** أبوقير

العنوان: بجوار قسم شرطة أبوقير

التليفون: 5623158

** المندرة

العنوان: عمارة 40 مدينة بنك فيصل- سيدى بشر قبلى

التليفون: 5332148

** الجلاء

العنوان: عمارة 86 مدينة فيصل

التليفون: 5370031

** خورشيد (قبلي - بحري)

العنوان: شارع الزوايدة العمومى خلف نقطة شرطة خورشيد

التليفون: 5189030

**سيدي بشر

العنوان: شارع المعمورة الشاطىء- أمام الملاهي

التليفون: 5493920

** سابا باشا

العنوان: 9 شارع محمد صالح أبويوسف خلف قسم الرمل

التليفون: 5840350

**السيوف

العنوان: عمارة غرناطة- شارع أديب معقد

التليفون: 3306694

**باكوس

العنوان: تقاطع شارع العشرين مع شارع محطة السوق- عمارة اليكس جروب "كرنفال"- باكوس

التليفون: 5015604

** أبيس

العنوان: الطريق الزراعى- بجوار مطار النزهة- أمام مكتب المرور

التليفون: 3806721

** سموحة

العنوان: عمارة 26 شارع فيكتور- عمانويل

التليفون: 4259327

** الإبراهيمية

العنوان: 1 شارع عبد المنعم سند- الإبراهيمية- طريق الحرية

التليفون: 5923637

** النصر

العنوان: شارع النصر- المنشية

التليفون: 4806453

**محرم بك

العنوان: زين العابدين- محرم بك

التليفون: 4948105

** القباري

العنوان: تقاطع الأمان و السلطان شاة خلف المحكمة- القباري

التليفون: 4404211

**الدخيلة

العنوان: أول طريق إسكندرية- مطروح بجوار محكمة الدخيلة- أمام سنترال الدخيلة

التليفون: 2202328

** مرغم

العنوان: 26 الطريق الصحراوى أمام شركة العامرية للأدوية

التليفون: 4700323

** العامرية

العنوان: شارع الحى القديم

التليفون: 4480831

** البيطاش

العنوان: شارع البيطاش الرئيسى- عمارة الطيار

التليفون: 3085935

** الهانوفيل

التعنوان: طريق إسكندرية- مطروح أمام فتح الله

التليفون: 4382171

**الساحل الشمالى

العنوان: ك 21 داخل مساكن المحافظة

التليفون:3026950

** برج العرب

العنوان: برج العرب الجديدة- محطة البنك

التليفون: 4591642

** الحمام

العنوان: مساكن مجلس مدينة الحمام عمارة 28 أمام مركز الشباب والرياضة

التليفون: 4750563