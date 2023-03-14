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«الإسكان» تعلن موازنة العام المالي الجديد بزيادة 39%

كتب:

أيمن حمزة
10:12 ص | الثلاثاء 14 مارس 2023
وزير الإسكان

وزير الإسكان

اعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مشروع موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالى 2023/2024، بإجمالى 145.455 مليار جنيها.

 مشروع الموازنة الجديد 

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، مراحل تطور موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد كانت 60 ملياراً و890 مليونا فى العام المالى 2019/2020، ارتفعت إلى 64 ملياراً و111 مليون جنيه، فى العام المالى 2020/2021، ثم إلى 120 ملياراً و273 مليون جنيه، فى العام المالى 2021/2022، وصارت 144 ملياراً و127 مليون جنيه، فى العام المالى الحالى 2022/2023، وتبلغ الموزانة المعتمدة للعام المالى المقبل 2023/2024، 145 ملياراً و455 مليون جنيه، أى بزيادة قدرها 139 % عن موازنة العام المالى 2019/2020.

 

تنمية 56 مجتمعا عمرانيا جديدا

 

وأوضح وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على تنمية 56 مجتمعا عمرانيا جديداً، منها 8 مدن بالجيل الأول، و9 مدن بالجيل الثانى، و8 مدن بالجيل الثالث، إضافة إلى 31 مجتمعاً عمرانياً جديداً "مدن الجيل الرابع"، بدأ العمل فى تنميتها منذ عام 2014 وحتى الآن، وفى مقدمتها، العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها، هذا بجانب عمل الهيئة فى عدد من المشروعات القومية، ومنها، تطوير منطقة سور مجرى العيون، وبحيرة عين الصيرة، وتطوير منطقة ماسبيرو، ومشروع صوارى غرب كارفور بالإسكندرية، وغيرها من المشروعات.

 

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