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تحرير 16 محضر ذبح خارج المجازر خلال أسبوع في قنا

كتب:

رجب آدم
12:15 م | الجمعة 10 فبراير 2023
حملات تموينية في قنا

حملات تموينية في قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري نجحت في تحرير 16 محضر ذبح خارج المجازر بإجمالي مضبوطات بلغت 48 كيلوجراما، وذلك خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها إدارة المجازر بالمديرية للتفتيش على محال الجزارة خلال الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وشرطة المسطحات والوحدات المحلية للمدن.

حملات تموينية في قنا 

وأضاف «الداودي»، أن الحملات التفتيشية استهدفت مراكز «قنا، نقادة، دشنا، نجع حمادي، فرشوط، أبوتشت» للتفتيش على أسواق وأماكن بيع اللحوم، حفاظا على صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها إلى هيئة سلامة الغذاء للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.

الطب البيطري في قنا

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أن المديرية مستمرة في شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار، متابعا أن الهدف من الحملات أيضا التأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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بقلم رجب آدم