حبس المتهم بالإتجار في 32 ألف قرص من عقاقير دوائية بالقاهرة.. اعرف العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالإتجار في 32 ألف قرص من عقاقير دوائية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لمعاينتها، وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل ضبط المتهم

تعود التفاصيل لوصول معلومات بإتجار أحد الأشخاص «عاطل»، وله معلومات جنائية سابقة، في المواد المخدرة والترويج لها.

وبالفحص تبين امتلاكه بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات للعيار ذاته، و32 ألف قرص من عقاقير دوائية مختلفة الأنواع، وألف حقنة مجهولة المصدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وكمية من مخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

عقوبة المتهم

حول العقوبة المتوقعة، قال المحامي والخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بداية من 3 سنوات إلى المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأوضح «عبدالعظيم» لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34 على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.