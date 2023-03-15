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حبس شخصين لسرقة كابلات كهربائية من مدرسة بالتبين.. وقانوني يوضح العقوبة

كتب:

مريم جاد
11:10 ص | الأربعاء 15 مارس 2023
حبس _ صورة أرشيفية

حبس _ صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة حبس شخصين بتهمة ارتكاب سرقة كمية من المحولات والمواتير والكابلات الكهربائية من داخل إحدى المدارس في 15 مايو 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة اجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الحادث

تعود التفاصيل لوصول بلاغ لقسم شرطة التبين حيال شخصين لسرقتهم كمية من كابلات الكهرباء بإحدى المدارس.

عقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطهم وبحوزتهم المضبوطات وأقرًا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهم

من جهته، أوضح المحامي والخبير القانوني سمير عبدالعظيم، أنّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكّد الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنَّ نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

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بقلم مريم جاد