مؤتمر «يوم الاستثمار الأفريقي» يعلن التوصيات النهائية لدورته الأولى

أصدرت الأمانة العامة لمؤتمر «يوم الاستثمار الأفريقي»، الذي أقيم في مصر أول أمس بمشاركة واسعة من ممثلي وسفراء ووزراء عدد كبير من الدول حول العالم، نتائج المؤتمر في دورته الأولى والذي انتهى إلى توصيات مهمة حول الاستثمار في أفريقيا تتمثل فيما يلي:

1- تأسيس مكتب فني لدعم الاستثمار والمشروعات في أفريقيا.

2 - إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية في أفريقيا.

3 - الإعلان عن بداية استقبال الفرص الاستثمارية من جميع دول القارة للعمل على مساعدتها للظهور على الأرض.

4 - وضع هدف استراتيجي للمؤتمر لجذب 10 مليارات دولار خلال سنة من خارج أفريقيا للاستثمار في قطاعات معينة في دول القارة السمراء.

وقال المهندس أسامة فهمي الأمين العام للمؤتمر، إنَّ المؤتمر شهد نجاحا كبيرا في دورته الأولى، مشيرا إلى أنه سيتم جلب استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار من خارج أفريقيا خلال سنة واحدة من الآن، موضحًا أنَّ الدورة الثانية ستقام في ناميبيا في مارس 2024.

وأوضح فهمي، أن مشاركة كلا من رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ورئيس التمثيل التجاري نيابة عن المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة للكشف عن رؤية مصر حول الاستثمار في أفريقيا يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر مما يتوافق مع اهداف المؤتمر لتنمية الاستثمار في أفريقيا.

تعاون مع عدد كبير من الصناديق الاستثمارية

وأوضح أنَّ هناك تعاون مع عدد كبير من الصناديق الاستثمارية حول العالم والشركات العالمية من أجل تحقيق الهدف الذي تمّ إقامة يوم الاستثمار الأفريقي من أجله وهو جلب الاستثمارات الأجنبية للقارة السمراء لما لديها من مقومات ومشروعات وموارد طبيعية كبيرة للغاية، وأشار إلى أن المؤتمر شهد توقيع بروتوكولات تعاون بين عدد من الشركات وذلك في إطار العمل علي زيادة الاستثمارات في أفريقيا.

وخلال كلمته بفعاليات المؤتمر نيابة عن رئيس الوزراء المصري، كشف وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن قارة أفريقيا لديها موارد طبيعية هائلة يمكننا استغلالها بشكل جيد في عدد من القطاعات الصناعية والاستثمارية.

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: محفزات للاستثمار في أفريقيا

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك محفزات للاستثمار في أفريقيا أبرزها وفرة الأراضي الصالحة للزراعة واستخدام التكنولوجيا والعمالة موضحا أن مصر تلعب دوراً محورياً وتعد مركزا إقليميا للعبور للقارة الإفريقية لسهولة الوصول إلى الأسواق الأفريقية من خلالها بالإضافة الى كونها مركزا للترويج للاستثمار في دول القارة السمراء.

فيما قال الوزير المفوض علي باشا رئيس التمثيل التجاري ومدير إدارة الدول والمنظمات الأفريقية أن مصر تلعب دورا مهما في تشجيع الاستثمار في دول القارة للوصول إلى التكامل الصناعي وتحقيق الترابط بين سلاسل القيمة الإقليمية في أفريقيا وفقا لما تتضمنه رؤية أفريقيا 2063 ومبادرة مصر في نفس الشأن بالنسبة لدول تجمع الكوميسا.

استعراض تجارب النجاح للشركات المصرية التي تستثمر في أفريقيا

كما تم خلال منتدى يوم الاستثمار الأفريقي استعراض تجارب النجاح للشركات المصرية التي تستثمر في أفريقيا بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية.

وشارك في فعاليات يوم الاستثمار الأفريقي عدد كبير من سفراء الدول الأفارقة المعتمدين في مصر وممثلي دول كلا من السعودية والبرازيل والبرتغال والصين وتركيا والمكسيك واليابان وإسبانيا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا وممثلي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والاتحاد الأفريقي وبعض الجهات الافريقية والعربية والأجنبية.