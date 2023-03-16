سلافة غانم بعد نجاح «ميس حلمية» في «بالطو»: والدي اختار اسمي بسبب مسلسل

تحدثت الفنانة سلافة غانم، التي حققت نجاحًا كبيرًا من خلال تجسيدها شخصية «ميس حلمية»، ضمن أحداث مسلسل بالطو، الذي عرض مؤخرًا عبر منصة watch it، وحقق نسب مشاهدة عالية في مصر وعدد من الدول العربية، إنها تلقت تساؤلات كثيرة من أشخاص يسألونها إذا ما كانت من مطوبس التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سعيدة جدًا إن الناس صدقت ميس حلمية في مسلسل بالطو وعايزين يعرفوا تفاصيلها ونشأتها كأنها شخصية حقيقية بالفعل، كل شوية حد يقولي احنا قابلنا شخصيتك في مستشفى كذا أوفي مؤسسة كذا، وبالتالي أصبحت قريبة لقلبهم».

سلافة غانم إحدى نجمات مسلسل بالطو: أنا من الدقهلية

وأشارت سلافة غانم إلى أنها من محافظة الدقهلية: «والدي مدرس لغة عربية، واختار اسمي بناء على بطلة إحدى المسلسلات كان اسمها سلافة، وعندما أنجبتني أمي قرر أن يطلق علّ هذا الاسم، وسلافة أيضًا كان اسم ممرضة في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام تعالج الجرحى في الغزوات».

صناع مسلسل بالطو

مسلسل بالطو مأخوذ عن رواية بالطو وفانلة وتاب، للكاتب أحمد عاطف فياض، إخراج عمر المهندس، بطولة عصام عمر، سلافة غانم، مريم محمود الجندي، عارفة عبد الرسول، محمود البزاوي، دنيا سامي، محمود حافظ، محمد محمود.