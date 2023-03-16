إحباط محاولة تهريب كمية من «الرامات والهاردات» بمطار القاهرة الدولي

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية من قطع غيار الكمبيوتر داخل جهازي لاب توب، كما تم ضبط راكب مصري آخر بحوزته منظار

ووفقا لبيان صحفي، قالت مصادر جمركية أنه أثناء إنهاء إجراءات الوصول لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الشارقة استوقف حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

إحباط محاولة تهريب كمية من الرامات والهاردات

وبوضع حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد زغلول مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم تلاحظ وجود أجهزة لاب توب داخل حقائب الراكب، وقام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف كريم محمد يوسف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فوجد ثلاثة أجهزة لاب توب، وبوضع الأجهزة فقط للتفتيش مرة أخرى على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عماد جاب الله مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات متماثلة أكثر من الطبيعي داخل أجهزة الحاسب الشخصي.

وأمر تامر قاسم مدير الجمرك بفتح الأجهزة وتفتيشها من الداخل ما أسفر عن ضبط 140 وحدة من الرامات وهاردات مخبأة داخل الأجهزة بعد فكها، وشارك في الضبط عماد صلاح مأمور الجمرك.

وأضاف البيان أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت تم ضبط راكب مصري بحوزته منظار أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازته وتم الضبط بواسطة كل من محمود عباس وعماد صلاح مأمورا الجمرك وجمال السيد مدير الحركة المشرف على الصالة.

تحرير محضر ضبط جمركي ضد المخالف

وأمر تامر رمزي قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضري ضبط جمركي أرقام 64 و65 لسنة 2023 ضد الراكبين، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.