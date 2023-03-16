هل يدعم قرار «المركزي» أسعار الأرز والفول والعدس؟.. خبراء يجيبون

استقبلت أسواق البقوليات، قرار محافظ البنك المركزي، بشأن استثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي المطلوب بواقع 100% عند استيرادها لأغراض التجارة، معتبرين أنّ القرار يدعم استقرار السلع الاستيراتيجية الثلاث، ويحقق عاملي الوفرة في المعروض والسعر التنافسي.

استثناء الأرز والفول والعدس

وخاطب محافظ البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المحلية، بمد استثناء السلع الاستراتيجية الثلاث من الغطاء النقدي 100% مدة عام آخر تنتهي في 15 مارس 2024، بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية الثلاث، دون مخالفة ذلك للدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك.

تسهيل عمليات استيراد السلع الغذائية

وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العاملة للمواد الغذائية والبقالة والعطارة في الاتحاد العام للغرف التجارية، لـ«الوطن»، إنّ القرار يستهدف تسهيل عمليات استيراد السلع الغذائية المهمة، وتعزيز المخزون السلعي من قبل شركات القطاعين العام والخاص الفترة المقبلة.

الاكتفاء بخطاب ضمان

وأضاف «المنوفي» أنّ المستورد كان ملزما في الماضي بإيداع قيمة الصفقة كاملة قبل بدء الاستيراد في أحد البنوك، غير أنّ القرار يستثني السلع الثلاث، الأرز والفول والعدس، من ذلك، مكتفيا بخطاب ضمان، صادر من البنك بناء على طلب المستورد يقر فيه بأن يدفع قيمة الصفقة للمُصدر.

توقعات باستقرار أسعار الأرز والفول والعدس

من جانبه، توقّع حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، في تصريح لـ«الوطن» أن يدعم قرار البنك المركزي المصري، استقرار السلع الاستراتيجية الثلاث من حيث وفرة المعروض والتحوط بمخزون استراتيجي كافٍ لتلبية الطلب المحلي، إضافة إلى هدوء أسعار الأرز والفول والعدس.