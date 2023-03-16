تكليف الدكتور ماجد موسى رئيسا للإدارة المركزية لجمارك المطار

أصدر الشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك رقم 46 لسنة 2023 وبناء على موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار بتكليف الدكتور ماجد موسي رئيسا للإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي.

«موسي» في جمارك المطار منذ 28 عاما تقريبا

يذكر أن موسى بدأ العمل بجمارك المطار منذ 28 عاما تقريبا كمأمور جمرك ثم رئيس قسم ثم مدير إدارة حركة ثم مدير ادارة الي ان تم ندبه مديرا عاما لجمارك مبني الركاب رقم 2 في منتصف عام 2020 بقرار من وزير المالية الذي اصدر قرار تعيينه مديرا عاما لجمارك مبني الركاب رقم 3 في شهر مايو الماضي، تميز خلال تاريخه الوظيفي بالالتزام والانضباط والعلاقات الممتازة والمسؤولة مع جميع الجهات العاملة بالمطار وحسن معاملة الركاب والمتعاملين.

وفي نفس الوقت تحقيق إنجازات مشهود لها في منع التهريب وتحرير المئات من محاضر الضبط بمختلف أنواعها «آثار، أسلحة، مخدرات، بضائع بكل أنواعها»، وكل ما يضر بالأمن القومي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد كما عمل خلال هذه السنوات الطويلة في معظم صالات وإدارات جمارك الركاب بمطار القاهرة.

وحصل موسى على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة أسيوط عام 1985 ثم بكالوريوس التجارة شعبة إدارة الأعمال من جامعة سوهاج ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في التأمين من كلية التجارة جامعة أسيوط عام 1995 ثم المعهد الثقافي الجمركي المتقدم.وفي عام 2014 حصل درجة الماجستير في التجارة الدولية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قبل يحصل علي درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة حلوان عام 2019، كما أنه عضو منتسب بنقابة الصحفيين المصرية.

وشهد القرار أيضا تكليف كل من محمد خضري رئيسًا للادارة المركزية لجمارك القاهرة، صبحي حلمي رئيسا للوحدة المركزية للسماح المؤقت، نعيم شلبي رئيسًا للادارة المركزية للتفتيش العام، محمد يوسف ضيف رئيسًا للإدارة المركزية للخدمات الادارية، السيد عيسي الصاوي رئيسًا للإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية، رمضان عيسوي رئيسًا للادارة المركزية للتحكيم، أحمد جاب الله رئيسًا للادارة المركزية للاعفاءات والنظم الخاصة.