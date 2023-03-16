«صنايعية مصر»: ارتباط الأحداث التاريخية العظيمة عجيب ويحتاج التفسير

قال الصحفي والإعلامي عمر طاهر، إن الأحداث العظيمة المهمة في تاريخ مصر الحديث مرتبطة ببعضها ارتباط عجيب لا يظهر بسهولة، مثل الحديث عن العظمة التي تخبئها مصر.

بداية خيط حرب أكتوبر

وأضاف «طاهر»، خلال تقديمه برنامج «صنايعية مصر»، المذاع على قناة «dmc»، أن هذا الارتباط يحتاج للتفسير، فكيف أن «كولونيا 555» تكون بداية خيط في نهايته انتصار 6 أكتوبر، ويشرح صمود أهل بورسعيد في العدوان الثلاثي يكون بداية خيط في نهايته تصنيع الدواء في مصر.

وتابع: «إصابة مقاتل في الحرب تكون بداية خيط في نهايته بيزنس يفتح بيوت ملايين في مصر لبطاطس يسمى أكياس البطاطس، وكيفية كانت هندسة السد العالي مفتاح هندسة فتح ممرات خط بارليف».

كباري حرب أكتوبر

وواصل: «وكيفية أن الرجل الذي صنع الحذاء الكوتشي أول حذاء رياضي في مصر يكون بداية خيط في نهايته الكباري التي مرت عليه الدبابات في أكتوبر».