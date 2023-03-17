شعبة الخضروات: استقرار الأسعار قبل شهر رمضان.. والبطاطس بـ5.5 جنيه

تشهد الخضروات والفاكهة اليوم استقرارا في الأسعار وتراجع أسعار بعض الأنواع في ظل إقبال المواطنين على الشراء خاصة الأصناف الصالحة للتخزين وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

أسعار الخضروات اليوم

قال حامد عبدالله عضو شعبة الخضروات والفاكهة في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ سعر الطماطم، اليوم، يتراوح بين 4 و6.25 جنيها، والبطاطس بين 5.5 و6 جنيهات، والكوسة من 5 إلى 7 جنيه، فيما يتراوح سعر البصل بين 9 و15 جنيها، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيها، والفاصوليا الخضراء بين 19 و25 جنيها، والخيار بين 3.5 إلى 5.5، بينما يتراوح سعر البسلة بين 13 و15 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 10 و12 جنيها بعدما وصل منذ عده أيام إلي 13 جنيهاً.

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف عبدالله، أنّ البرتقال البلدي يتراوح سعره اليوم، بين 3.5 و5.5 جنيه، والسكري بين 4 و6.5، واليوسفي بين 5 و11 جنيها، والليمون البلدي بين 6 و12 جنيها، فيما يتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 7 و11 جنيها، والرمان بين 8 إلى 18 جنيها.

إقبال المواطنين على شراء الخضروات والفاكهة

وتابع عضو شعبة الخضروات والفاكهة، أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار فيما يتعلق بأسعار الخضروات والفاكهة بالإضافة إلى تراجع أسعار بعض أنواع الخضروات والفاكهة وإقبال المواطنين على الشراء استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.