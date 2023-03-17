المستندات والبيانات المطلوبة للتقدم للحج 2023.. باق من الزمن 4 أيام

منذ أسبوعين فتحت وزارة التضامن الاجتماعي باب التقدم للحج عن طريق الجمعيات الأهلية 2023، وحددت وزارة التضامن الاجتماعي آخر موعد للتقدم إلى الحج عن طريق الجمعيات الأهلية هو يوم الاثنين المقبل، أي باق من الزمن 4 أيام، وبعد هذا اليوم لن يلتفت لأي طلب آخر بعد هذه التاريخ.

المستندات والبيانات المطلوب توافرها للتقدم للحج

وبمناسبة قرب انتهاء موعد التقديم للحج 2023، تقدم «الوطن» لقرائها المستندات والبيانات المطلوب توافرها للتقدم للحج، وهي كالتالي:

- الاسم كاملاً من واقع البطاقة القومية، على أن تكون البطاقة سارية الصلاحية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- رقم بطاقة الرقم القومي.

- رقم الهاتف المحمول.

- إقرار المتقدم بتمتعه بحالة صحية جيدة، والتعافي من الأمراض التي تمنع السفر لأداء فريضة الحج.

- بيانات المرافق إن وجد، وهي بطاقة الرقم القومي، وتحديد صلة القرابة، ورقم هاتفه المحمول، وتمتعه بحالة صحية جيدة، على أن يقوم المرافق هو الآخر بتسجيل على الموقع بنفس رقم مقدم الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم للحج 2023.

بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج 2023 يتم استكمال إجراءات التقديم وهي كالتالي:

1 - إحضار جواز سفر مُميكن لا تقل صلاحيته عن سنة للفائزين في قرعة الحج والمرافق لهم «إن وجد».

2 - إحضار إيصال سداد قيمة تكاليف الحج للاطلاع عليه.

3 - إحضار صورة من شهادة التحـصين «Qr-code»، مدون خلالها الجرعات الأساسية المُقررة، بالإضافة إلى جرعة تنشيطية للقاحات «كوفيد - 19»، على أن آخر جرعة حصل عليها المتقدم خلال 6 أشهر قبل السفر.

4 - البصمة العشرية للحاج «فيش حج مميكن».