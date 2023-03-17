«كتف في كتف» بالقليوبية.. استمرار توزيع 25 ألف كرتونة غذائية خلال «رمضان»

تشهد محافظة القليوبية أنشطة وجهوداً مكثفة ضمن مبادرة «كتف فى كتف»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشاركة 500 متطوع من كافة الجهات برعاية وتنظيم «صناع الحياة»، لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان تحت مظلة «التحالف الوطنى للعمل الأهلى»، فى إطار مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر بالمناطق المحرومة والنائية بسواعد وكوادر المتطوعين المؤهلين لأداء الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.

500 متطوع شاركوا فى توزيع المساعدات برعاية «صناع الحياة»

وأوضحت نهى أحمد، مدير الشراكات بـ«صناع الحياة» ومنسق محافظة القليوبية، لـ«الوطن»، أن فعاليات مبادرة «كتف فى كتف» مستمرة منذ انطلاقها بمشاركة 500 متطوع من المحافظة وجامعة بنها والجمعيات الأهلية لتوزيع ما يقرب من 25 ألف كرتونة غذائية على الأسر المستحقة خلال شهر رمضان، بجانب استمرار توزيع التروسيكلات ضمن المشروعات الصغيرة بهدف نشر رسائل الأمل والتفاؤل، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الكراتين الغذائية بهدف توزيع رسائل الأمل فى المناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظة.

وقالت نجلاء الفرماوى، مدير مكتب رعاية حقوق الإنسان والمبادرات بالمحافظة، إن الفعاليات تجرى تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم، حيث تعد أكبر مبادرة حماية اجتماعية فى تاريخ مصر والعالم، وتهدف لدعم المواطنين والشرائح والأسر الأكثر احتياجاً فى القليوبية، وتعد نموذجاً جديداً للتكافل بين أبناء مصر استعداداً لشهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن المبادرة ستستمر طوال شهر رمضان من خلال فعاليات توزيع الكراتين الغذائية، والتى تكفى الواحدة منها أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة الشهر كاملاً، بجانب معارض ملابس العيد المخفضة والمجانية وكرنفالات لإسعاد الأطفال ودعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجاً وتحقيق الأمن الغذائى، ومد العون للطبقات الكادحة فى تلبية احتياجاتهم اليومية بالتزامن مع الشهر الكريم.

إنشاء مطبخ تحت مسمى «مطبخ الخير» على مستوى المحافظة

وأوضحت «نجلاء» أنه من المقرر إنشاء مطبخ تحت مسمى «مطبخ الخير» على مستوى المحافظة لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين خلال شهر رمضان وإفطار الصائمين وضمان الوجبات للأسر والمرأة المعيلة، مشيرة إلى أن مبادرة «كتف فى كتف» تقدم كراتين تكفى أسرة مكونة من 5 أفراد طوال الشهر الكريم، والتى بدأت التوزيع فيها تزامناً مع قرب الشهر الكريم وفق الكشوف والبيانات المتاحة من منظمات العمل الأهلى بالقليوبية والجمعيات المشاركة تحت مظلة صناع الحياة والتحالف الوطنى، ضمن توفير الحماية المجتمعية من خلال أنشطة المبادرة التى تسعى لرعاية أكبر عدد من الأسر، لافتة إلى أن المبادرة تسهم فى رفع الأعباء عن كاهل الأسر المحتاجة فى القرى الأكثر احتياجاً بالقليوبية بمشاركة منظمات المجتمع المدنى.