تجديد حبس سائق متهم بدهس شاب في مصر الجديدة

أمر قاضي المعارضات، بحبس سائق «سيارة ملاكي» 15 يوما على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بدهس شاب بمصر الجديدة، وطالبت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث لوصول بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمصرع شاب في حادث دهس اثناء عبوره الطريق.

وبالانتقال تبين أن المجني عليه يدعى «مصطفى. م.ع»، في العقد الرابع من العمر، وتبين إصابته بتهشم في عظام الجمجمة ونزيف خارجي، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

عقوبة المتهم

عقب المحامي أيمن محفوظ، على العقوبة التي تقع على كل من يرتكب مثل هذه الجرائم، قائلًا إنَّ المادة 238 من القانون نصت على أنه «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأضاف المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حال إذ «وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفته، أو إذا كان متعاطًيا لمُسكرات أو مخدرات عند ارتكاب الخطأ الذي نتج عنه الحادث، أو امتنع أثناء وقوع الحادث عن مساعدة من وقع عليه الجريمة».