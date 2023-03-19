تجديد حبس شخص لاعتدائه على شقيقته بالضرب في الغربية

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بالاعتداء على شقيقته بالغربية 15 يوما على ذمة التحقيق بعدما أمرت جهات التحقيق، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

بلاغ بتضرر سيدة من شقيقها

تعود تفاصيل الحادث، لوصول بلاغ لمركز شرطة طنطا بالغربية، بتضرر إحدى السيدات من شقيقها، وإحداث إصابتها نتيجة الضرب والاعتداء عليها.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهما نتيجة خلافات بينهما، بناء عليه قام المتهم بضرب شقيقته وإحداث إصابتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

محام يوضح العقوبة

عقب المحامي أيمن محفوظ، على جريمة الإصابة العمد، بأنّه «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.