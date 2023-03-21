سقوط تشكيل عصابي للإتجار بالمخدرات في الشرقية.. تعرف على العقوبة المتوقعة

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي بالشرقية تخصص بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

العصابة تضم 5 أشخاص

تعود التفاصيل لوصول إخطار لمركز شرطة بلبيس حيال 5 أشخاص قاموا بالإتجار بالمواد المخدرة بالمنطقة والترويج لها.

بالفحص تبين أن لهم معلومات جنائية سابقة وبحوزتهم 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام –8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – 4 بنادق آلية – 2 طبنجة – 8 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 سيارات - مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 5 هواتف محمولة للاتجار بها والقيمة المالية للمواد المخدرة بـ (330,000 ثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة بغرض الربح غير المشروع وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم.

عقوبة المتهمين

الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، أوضح أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.