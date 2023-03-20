رمضان ينعش مبيعات منتجات الألبان.. وتوقعات باستقرار الأسعار

تشهد منتجات الألبان الفترة الحالية، إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء، ويزداد الطلب مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

إقبال المواطنين على شراء منتجات الألبان

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة وسط البلد، قال تجار إن الفترة الحالية تشهد إقبالا من المواطنين على شراء منتجات الألبان استعدادا لاستقبال شهر رمضان، مع تقدم بعض السلاسل التجارية عروضا مخفضة، ما يزيد الإقبال على الشراء.

وقال أحمد عبد الحميد مدير تسويق في إحدى شركات الألبان، إن الأسواق المصرية استعدت منذ منتصف الشهر الماضي لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال توافر كل أنواع الأجبان والألبان والزبادي، وتختلف الأسعار ووفقاً للنوع والمنطقة والمتجر المطروح به.

وأضاف أن إقبال المواطنين على شراء منتجات الألبان مستمر طوال العام، لكنه يزداد مع دخول المدارس وشهر رمضان لذلك تشهد الأسواق الفترة الحالية إقبالا من المواطنين على الشراء ومن المتوقع استمرار الإقبال الفترة المقبلة.

عروض مخفضة على الألبان

وأكد مدير تسويق إحدى شركات الألبان، أن بعض السلاسل التجارية تقدم في تلك الأيام عروضا مخفضة على منتجات الألبان بمناسبة شهر رمضان حيث يبلغ سعر شنطة أجبان بها 4 أنواع من الأجبان وزجاجة لبن وعلبة زبادي 120 بدلا من 150 جنيها، وكيلو الفيتا والإسطنبولي بـ70 بدلا من 85 جنيها، بينما يبلغ سعر كيلو جبنة تلاجة 85 جنيها بدلا من 90 جنيها.

وأوضح أحمد عبد الحميد أن كيلو الحليب كامل الدسم سجل 23 بدلا من 30 جنيها، ونوعا آخر يبلغ سعره 25 بدلا من 28 جنيها، بينما يبلغ سعر علبة جبنة أسطنبولي 700 جم 100 بدلا من 120 جنيها، وجبنة ملح خفيف 500 جم 80 بدلا من 95 جنيها، بالإضافة إلى طرح عروض مخفضة على الزبادي حيث يبلغ سعر الباكت ذات الـ6 علب 25 جنيها بدلا من 30 جنيها.

أسعار منتجات الألبان في الأسواق

ومن جهته، قال محمد جاد عضو رابطة منتجي الألبان في تصريح لـ«الوطن»، إن أنواع الجبن والألبان في الأسواق متعددة والأسعار تحدد وفقا للنوع والكمية، وهناك أسعار مخفضة على الجبن داخل معارض «أهلاً رمضان»، بالإضافة إلى العديد من السلاسل التجارية الكبرى، إذ تقدم عروضا مخفضة خلال الفترة الحالية، نظرا إلى اقتراب شهر رمضان.

وأضاف أن كيلو الرومي يبلغ في الأسواق 220 جنيها، وكيلو البراميل والدوبل كريم 124 والشيدر المستورد 330 جنيها والمصري 150 جنيها، بينما تسجل الجبنة البيضاء ملح خفيف، والقريش 100 جنيه، وكيلو الحليب الجاموسي 22 جنيها والمعلبات 30 جنيها، متوقعا استقرار الأسعار الفترة المقبلة.