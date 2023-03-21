عاجل.. الذهب يتراجع اليوم وخسائره تصل إلى 80 جنيهًا خلال 24 ساعة

تراجع سعر الذهب في تعاملات الظهيرة 12 جنيهًا، مقارنة بأسعاره صباحًا، وواصل عيار 24 الأكثر نقاءً خسائره، بتراجع جديد، يضاف إلى جملة الخسائر المسجلة في السعر منذ يوم أمس الاثنين، وسجل الآن 2297 جنيهًا من 2309 جنيهات صباحًا.

سعر الذهب عيار 21

بيع الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً بـ2010 جنيهات من 2020 جنيهًا صباحاً، وهبط سعر الذهب عيار 18 صوب 1723 جنيهًا من 1731 جنيها صباحاً، وتراجع الجنيه الذهب 8 جرامات عيار 21 نحو 16080 جنيهًا، من 16160 جنيهًا، صباح اليوم.

الذهب يتراجع عالميًا

عالمياً، تراجع الذهب صوب 1967 دولارًا أمريكي للأوقية، من 1980 صباحاً، ومن 2009 دولار يوم أمس، حين سجل الذهب أعلى مستوى منذ مارس 2022.

خسائر الذهب تصل إلى 80 جنيهًا

وتراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة 63 جنيهًا، قبل أن ترتفع التراجعات تلك لـ68 جنيهًا صباح اليوم، بفقدان المعدن الأصفر 5 جنيهات، لتصل الآن جملة خسائره بعد هبوطه 12 جنيهًا، إلى 80 جنيهًا.