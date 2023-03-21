شعبة الخضر: أسعار الخضروات مستقرة.. ونتوقع انخفاضها قريبا

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الخضروات بأنواعها المختلفة، تشهد استقرارا في الأسعار، فضلا عن تراجع أسعار أنواعا معينة، تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

انخفاض أسعار الخضروات الفترة المقبلة

أضاف «النجيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسواق المصرية متوفر بها كل أنواع الخضروات، وقد يختلف السعر من منطقة إلى أخرى، متوقعا انخفاض الأسعار الفترة المقبلة، مع اقتراب موسم العروة الصيفية والإنتاج الكبير.

أسعار الخضروات اليوم

واستعرض أسعار الخضروات اليوم؛ إذ يتراوح سعر الطماطم بين 5.4 إلى 6 جنيه، والبطاطس بين 4 إلى 5.5 جنيه، والكوسة 4 إلى 5.5 جنيهات، فيما يتراوح سعر البصل بين 9 إلى 15 جنيها، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيها، والفاصوليا الخضراء ما بين 18 و22 جنيها، بعد أن وصل سعرها إلى 25 جنيها.

وتابع أن سعر الخيار البلدي يتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات، بينما يتراوح سعر البسلة بين 13 إلى 15 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 6 إلى 9 جنيها، بعدما وصل إلى 13 جنيها، ويتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 2.5 الي 5.5 جنيه، والثوم ما بين 5 إلى 9 جنيهات.