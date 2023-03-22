«النقل» تكشف تفاصيل أعمال تنفيذ محطة التوفيقية بالخط الثالث للمترو (صور)

تواصل وزارة النقل، أعمال تنفيذ محطة التوفيقية في الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، الذي يمتد من الكيت كات ثم المحطة التبادلية عند محور روض الفرج ثم جامعة القاهرة، حيث يبلغ طول هذه المرحلة 13.7 كيلومترا، وتضمّ 11 محطة «4 نفقية - 5 علوية - 2 سطحية»، والجزء الثاني يمتد بطول 6.6 كم وتضم محطة نفقية وهي السودان، و4 محطات علوية «إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري» ومحطة سطحية «المحطة النهائية عند محور روض الفرج» ومن المخطط التشغيل التجريبي في يوليو 2023.

ونشرت وزارة النقل، صورا تكشف تفاصيل أعمال تنفيذ محطة التوفيقية بالجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لافته إلى أن الجزء الثالث يمتد بطول 7.1 كم وتشتمـل على 3 محطات نفقيـة «التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول» ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور ومخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر 2023.

مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة - جمهورية مصر العربية، شريان حيوي يربط شرق القاهرة بغربها، يضم أكبر محطة مركزية تبادلية وأكبر ورشة لصيانة قطارات المترو في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يعد المشروع وسيلة نقل جماعي سهلة وسريعة

واعتمد المشروع في مرحلة التخطيط على الممارسات التقنية الحديثة، وتحديد الموارد المالية والمعدات والعمالة من خلال أساليب التخطيط والتنظيم المالي بالتعاون مع مصادر التمويل، ويعد المشروع وسيلة نقل جماعي سهلة وسريعة وآمنة تحافظ على البيئة الطبيعية والاجتماعية وصحة المواطنين لتقليل التلوث البيئي والضوضاء كما يمثل المشروع شبكة نقل حيوية.