رئيس «المصرية للأقمار الصناعية»: «نايل سات» تحقق 38 مليون دولار أرباحا

أعلن اللواء سامح قته، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، أن الجمعية العمومية التي عقدتها الشركة، مساء الاثنين، استعرضت ما تم تحقيقه من أرباح خلال العام المالي الماضي، حيث استطاعت الشركة تحقيق أرباح عن عام 2022 بلغت نحو 38.966 مليون دولار بزيادة تقدر بـ8.213 مليون دولار عن العام السابق بنسبة 26.7%، وبلغت إيرادات النشاط خلال عام 2022 نحو 99.858 مليون دولار مقابل 111.760 مليون دولار للعام الماضي بانخفاض قدره 11.902 مليون دولار، وتمثل نسبة الإنخفاض ‏10.65% عن العام الماضي.

نجاح عملية إطلاق قمر نايل سات 301

وأوضح أنه عرض على الجمعية العمومية نجاح عمليه إطلاق قمر نايل سات 301 في يونيو الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أصبح جاهزا للتشغيل بعد إتمام كل التجارب والاختبارات الفنية في نوفمبر 2022، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في توفير التمويل الذاتي لنايل سات 301 بإجمالي قيمة المشروع بنسبه 100% دون الاستعانة بالقروض سواء الداخلية والخارجية.

أهداف استراتيجية

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنايل سات، أن ما تحقق من نجاحات خلال العام المالي الماضي، جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركه لمواجهة التحديات الاقتصادية والتسويقية؛ للحفاظ على نجاحها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وعلى مكانتها التسويقية وعلى قاعدة عملائها والحفاظ على أكبر قدر من السيطرة على المعروض بالسوق، والبحث عن مصادر جديدة؛ لتنويع مصادر الدخل بالشركة.

وشكر اللواء مجلس إدارة الشركة السابق برئاسة اللواء أحمد أنيس، يذكر أنّ الجمعية العمومية للشركة وافقت على إقرار ميزانية العام الماضي، كما وافقت على توزيع الأرباح على المساهمين بمقدار 45 سنتا أمريكيا لكل سهم.