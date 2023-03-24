موعد حجز الوحدات السكنية في مشروع دار مصر.. 9 خطوات للتقديم

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 من شهر مارس الجاري 2023، بدءا من الساعة 10 صباحًا موعد بدء حجز وحدات مشروع دار مصر.

مساحات ومواقع الوحدات السكنية بمشروع دار مصر

وأعلنت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والمرافق طرح 512 وحدة سكنية بمشروع دار مصر، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بـ4 مدن جديدة « 15 مايو – العبور – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة».

خطوات حجز الوحدات السكنية بمشروع سكن «دار مصر»

واعلنت وزارة الإسكان والمرافق أن حجز شقق سكن «دار مصر» من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان ومن ثم استكمال خطوات الحجز كالتالي:

- اختيار «تسجيل مستخدم جديد» وتسجيل البيانات المطلوبة.

- تسجيل البيانات الأساسية التي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول».

- تحديد كلمة المرور الخاصة بك.

- الضغط على اختيار «تسجيل».

- اختيار «أرغب في التقدم».

- «استخراج رقم الاستمارة».

- ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

- بعد الانتهاء يتم اختيار «تأكيد» يظهر رقم الاستمارة على الشاشة.

- اختيار الوحدة السكنية بمشروع «جنة »، ثم الضغط على «تم».

طريقة حجز شقق مشروع « دار مصر» على موقع بنك التعمير والإسكان

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة 9 خطوات لحجز شقق الإسكان على موقع بنك التعمير والإسكان بمشروع « دار مصر» كالتالي

- أولًا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بنك الإسكان والتعمير.

- قم باختيار خدمات إسكانية، ثم حجز الوحدات السكنية.

- قم إنشاء حساب جديد وإدخال كلمة مرور.

- قم بتسجيل كل البيانات المطلوبة التي تتضمن الاسم ورقم بطاقة الرقم القومي.

وقبل الحجز، اطّلع جيدًا على المشروعات السكنية المتوفرة، مع قراءة كراسة الشروط الخاصة بمشروع: « دار مصر».

- اختر المشروع المراد الحجز به.

- قم بسداد مقدم جدية الحجز.

- اتبع الخطوات المتبقية لإتمام الحجز الإلكتروني.

- بعد إتمام جميع الخطوات تصل إليك رسالة تأكيدية بنجاح عملية الحجز.

حجز الوحدات السكنية بمشروع «دار مصر» بأسبقية الحجز الإلكتروني

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق أن حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع «دار مصر» سيكون بأسبقية الحجز الإلكتروني عبر موقع بنك التعمير والإسكان.