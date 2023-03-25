مواعيد تواجد سيارات «المياه» المتنقلة لخدمة العملاء بالإسكندرية حتى نهاية مارس

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمه العملاء المتنقلة في القطاعات والأحياء التابعة لها، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

أماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة من اليوم السبت حتي يوم 31 من شهر مارس الجاري 2023 مارس للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء:

** «سيارة شرق» رافع محمد نجيب سيدي بشر من 10 صباحًا حتى 5 عصرًا ومن 8 مساءً حتى 11 مساءً.

** «سيارة وسط » بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من 10 صباحًا حتى 5 عصرًا.

** «سيارة غرب» مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحًا حتى 5 عصرًا.

** أمام فرع شركة المياه بالبيطاش من 8 مساءً حتى 11 مساءً.

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمه العملاء المتنقلة كالتالي:

** للتواصل سيارة شرق 01275918005.

** للتواصل سيارة وسط 01275918001.

** للتواصل سيارة غرب 01275918003.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين كالتالي لتقديم الخدمات الآتية:

- تعاقد على إدخال العدادات.

- استقبال شكاوى.

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

- الاستعلام عن الفواتير.

- سداد الفواتير.

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكّد من جودة المياه إضافة إلى فريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.