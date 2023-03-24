تفاصيل مسلسل جميلة الحلقة 2.. مشاجرات ومؤامرات

عرض مساء اليوم الجمعة مسلسل جميلة الحلقة 2 بطولة ريهام حجاج، و تشارك به ضمن موسم رمضان 2023، وشهدت الحلقة الثانية العديد من الأحداث المهمة حول شخصية جميلة التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج، تبدأ الأحداث بأزمة كبيرة بين جميلة وشريف و يجسد دورة الفنان هشام إسماعيل الذي يتهمها بتزوير العقود و وضعها في الخزنة، الأمر الذي يدفع جميلة لاتهامه بالجنون، يثور زياد زوج جميلة و يجسد دورة الفنان هاني عادل، من أجل كرامة زوجته، تحاول شهيرة والدة جميلة تهدئة الأمور و تطلب منها نقل ملكية الميراث بالكامل باسمها ليكون تحت تصرفها بشكل كامل، تنفعل جميلة وتتركهم غاضبة.

مسلسل جميلة الحلقة 2

خلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 2، تحاول نرمين وتجسد دورها الفنانة عبير صبري الاستعانة ب شيري و تجسد دورها الفنانة يسرا اللوزي من أجل وضع خطة محكمة على جميلة لاستعادة طليقها و والد ابنها الدكتور زياد.

خلال الأحداث تتكشف وجود علاقة غرامية بين شهيرة و طارق و تسمعهم آية التي تصاب بصدمة من هول ما رأت و سمعت و تسيطر عليها حالة ذهول.

تلوم شهيرة ابنتها جميلة، على تصرفها و تؤكد لها جميلة بإنهاء الأمر في الشهر العقاري و تحويل الميراث بالكامل لها، يحاول شريف التأثير على أكرم من أجل حقة في الميراث و الأخير يؤكد له لن يعادي شقيقته جميلة من أجل الاموال.

وخلال الأحداث بعد زيارة الفت الممرضة التي أكدت للجميع سلامة صحة والدهم العقلية و ما أخبرها به، تحدث مشادة كلامية بين "جميلة" و "شهيرة" بسبب الميراث.

تقرر نرمين الذهاب لبيت زياد وجميلة في عدم وجودها بعد رشوة الخادمة و مفاجئته في محاولة فاشلة منها للعودة له مرة أخرى، يتهمها زياد بالجنون و يقوم بطردها خوفاً من عودة جميلة للمنزل و رؤيتها.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

قصة مسلسل جميلة، تدور حول شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها، وذلك في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور جميلة متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل جميلة

ويشارك في بطولة مسلسل جميلة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.