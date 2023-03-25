إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بمحافظة قنا

أصيب شاب بطلق ناري من شخص مجهول، في قرية الصياد بنجع حمادي شمال قنا، وذلك صباح اليوم، وجرى نقله إلى مستشفى نجع حمادي العام، بواسطة سيارة إسعاف.

بلاغ بإصابة شاب في نجع حمادي

تلقى مرفق إسعاف قنا، من غرفة العمليات في محافظة قنا، إخطارا يفيد إصابة شاب بطلق ناري مجهول بقرية الصياد التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.

نقل المصاب للمستشفى

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارة من مرفق إسعاف نجع حمادي لموقع الحادث، تبين إصابة وائل علي، 17 عاما، ومقيم بقرية الصياد بنجع حمادي، بطلق ناري اخترق أسفل الركبة وفتحة خروج، وتم نقله لمستشفى نجع حمادي العام، وقرر أطباء قسم الاستقبال تحويل المصاب لمستشفى قنا العام، وتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكشف ملابسات الحادث.