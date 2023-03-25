موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج رمضان 2023

موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، سيكون مساء اليوم السبت، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية مليئة بالتشويق والإثارة، والوقوف على تداعيات الأزمة التي فجرتها وصية الأب التي كشفت بعد وفاته، بشأن نقل ممتلكاته إلى ابنته جميلة فقط، في مقابل حرمان شقيقتها وشقيقها ووالدتهم من الميراث، الأمر الذي سبب صدمة للجميع.

موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل جميلة

وسيكون موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل جميلة، على قناة CBC الساعة 6.15 مساءً، وقناة ON TV الساعة 11.15 مساءً، وقناة الحياة الساعة 1.15 صباحًا، بخلاف منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، سامح الصريطي، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، نبيل عيسى، ريم سامي، رحمة حسن، سامية عاطف، أحمد الشامي، صبري عبدالمنعم، إنتاج جمال العدل، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

شهدت أحداث وقصة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، في أول حلقتين تفجير أزمة كبيرة بعد وفاة والد جميلة، الذي نقل كل ممتلكاته إليها مع حرمان أشقائها ووالدتها، الأمر الذي فتح بابًا للصدام والصراع الشرس بين العائلة.