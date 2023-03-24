موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل جميلة.. مفاجآت مستمرة

يترقب الجمهور موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، وذلك للوقوف على تداعيات الأزمة التي فجرتها وصية الأب، الذي نقل كل ممتلكاته قبل وفاته إلى ابنته جميلة فقط، مع حرمان شقيقها وشقيقتها ووالدتهم.

موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل جميلة

ويأتي موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، في الساعة 6.15 مساء على قناة cbc، وفي الساعة 11.15 مساء على قناة on tv، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحا، بخلاف العرض على منصة watch it.

موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل جميلة.. الأحداث

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، طلب والدة جميلة منها التنازل عن وصية والدها ونقل ممتلكات والدها باسم والدتها، وقبل استسلام جميلة، تأتي ممرضة كانت في خدمة الأب وقبل وفاته أوصاها بنقل أمنيته إلى ابنته جميلة بشأن التمسك بوصية والدها وعدم الاستماع لأحد، فيما ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل جميلة.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، يسرا اللوزي، أحمد الشامي، سوسن بدر، عبير صبري، أحمد وفيق، سامح الصريطي، سامية عاطف، ريم سامي، صبري عبدالمنعم، ريم سامي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.