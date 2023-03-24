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مسلسل جميلة الحلقة 2.. ظهور خيانة سوسن بدر بعد وفاة زوجها

كتب:

هبة أمين
08:34 م | الجمعة 24 مارس 2023
مسلسل جميلة الحلقة 2- تعبيرية

مسلسل جميلة الحلقة 2- تعبيرية

كشفت أحداث مسلسل جميلة الحلقة 2 بطولة ريهام حجاج، مفاجأة من العيار الثقيل، تنذر بوجود أزمة جديدة داخل عائلة جميلة، بخلاف أزمة الوصية التي تركها الأب قبل وفاته وتم نقل ممتلكاته إلى ابنته جميلة، في مقابل حرمان أشقاءها ووالدتهم، الأمر الذي تسبب في صدمة للجميع.

مسلسل جميلة الحلقة 2

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 2، تبين وجود علاقة غرامية تجمع بين شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، وطارق ويقوم بدوره سامح الصريطي، والذي جاء للمنزل لتقديم واجب العزاء في وفاة زوج شهيرة، ولكن كشف الحوار عن علاقة عاطفية بينهما.

وحاولت والدة جميلة، التنبيه عليه بعدم الحديث بهذه الطريقة خصوصاً في هذا التوقيت، ولكنه طلب منها بعد انتهاء شهور العدة، تنفيذ الاتفاق الذي كان بينهما دون الإشارة إليه، وفي الوقت الذي أمسك يديها لتقبيلها، شاهدت ابنتها آية وتقوم بدورها سامية عاطف، الموقف بينهما، والاستماع لكلمات الغزل بين والدتها وطارق.

أبطال مسلسل جميلة 

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، أحمد الشامي، أحمد وفيق، عبير صبري، يسرا اللوزي، هاني عادل، سوسن بدر، نبيل عيسى، ريم سامي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل.

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