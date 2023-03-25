شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار الأسعار في ثالت أيام شهر رمضان

تشهد الخضروات والفاكهة اليوم السبت، ثالث أيام شهر رمضان، استقرارا في الأسعار، وتراجع أسعار بعض الأنواع، في ظل إقبال المواطنين على الشراء، خاصة الأصناف الصالحة للتخزين وذلك بمناسبة الشهر المبارك.

أسعار الخضروات اليوم

وقال يوسف حافظ، عضو شعبة الخضروات والفاكهة في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ كيلو سعر الطماطم، اليوم، يتراوح بين 4 و6 جنيها، والبطاطس بين 3.5 و 6.5 جنيهات، والكوسة من 9 إلى 13 جنيها، فيما يتراوح سعر البصل بين 9 و15 جنيها، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيها، والفاصوليا الخضراء بين 14 و24 جنيها، والخيار بين 6 إلى 9 جنيها، والبسلة بين 12 و15 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 9 و 13 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف «حافظ»، أنّ البرتقال البلدي يتراوح سعره اليوم بين 3.5 و5.5 جنيه، والسكري بين 4 و6.5 جنيه، واليوسفي بين 5 و11 جنيها، والليمون البلدي بين 6 و12 جنيها، فيما يتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 7 و11 جنيها، والرمان بين 8 إلى 18 جنيها.

إقبال المواطنين على شراء الخضروات والفاكهة

وتابع عضو شعبة الخضروات والفاكهة، بأن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار فيما يتعلق بأسعار الخضروات والفاكهة، إضافة إلى تراجع أسعار بعض أنواع الخضروات والفاكهة وزيادة إقبال المواطنين على الشراء مع بدأ شهر رمضان.