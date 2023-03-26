يتطلع الجمهور إلى معرفة القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، وذلك بعد اشتعال فتيل الأزمة التي فجرتها وصية والد جميلة، بشأن كتابة كل ممتلكاته باسمها فقط وحرمان أشقاءها، وسعي والدتها لإجبارها على التنازل ونقل الميراث باسمها، على أن توزع التركة بعد وفاتها حسب الشرع، فيما يؤكد زوج شقيقة جميلة، بأنه جرى التلاعب في الوصية واستغلال مرض الأب للتحايل على الميراث.

القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023

ومن القنوات الناقلة لمسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، قناة CBC، إذ يعرض المسلسل في الساعة 6.15 مساءً، وقناة ON TV في الساعة 11.15 مساءً، وقناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا، كما يتم عرض المسلسل على منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، من إنتاج جمال العدل، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك بالتمثيل سوسن بدر، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، عبير صبري، نبيل عيسى، أحمد الشامي، سامية عاطف، رحمة حسن، ريم سامي، سامح الصريطي، صبري عبدالمنعم.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

تدور أحداث وقصة مسلسل جميلة، في إطار اجتماعي ملئ بالتشويق والإثارة، إذ تجسد ريهام حجاج شخصية جميلة، تعمل رئيس نيابة إدارية تواجه الفساد، تتفاجئ بعد وفاة والدها بأنه ترك وصية بنقل كل ممتلكاته إليها، وحرمان أشقاءها ووالدتها من الميراث، ليبدأ الصراع بين أفراد العائلة.