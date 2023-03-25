نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الدواجن البيضاء بقيمة 5 جنيهات للكيلو

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الدواجن البيضاء تشهد حالة من الانخفاض الملحوظ خلال الفترة الحالية، بسبب زيادة معدلات الإنتاج، وتوافر المعروض بشكل جيد بالأسواق، حيث قُدر التراجع بنحو 5 جنيهات للكيلو، مشيرا إلى استقرار أسعار البيض، وقد تتراجع مع دخول الصيف بسبب انخفاض الاستهلاك.

أسعار الدواجن

وأوضح أبو صدام في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن البيضاء تراجعت من 78 جنيه لتسجل اليوم سعر يتراوح ما بين 73 الي 75 جنيه للكيلو من أرض المزرعة، وسجل سعر الكتكوت الأبيض حوالي 15 جنيها، بينما تصل الدواجن البيضاء للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 75 إلى 80 جنيها، ويختلف السعر من تاجر لآخر حسب المحافظة وعدد الحلقات الوسيطة، بينما تتراوح أسعار الدجاج المستورد ما بين 90 إلى 100 جنيها للدجاجة.

أسباب انخفاض الدواجن

واشار «أبو صدام» إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة استيراد الدجاج المستورد، وزيادة معدلات الإنتاج، إضافة إلى استيراد اللحوم الحمراء وتوافرها بشكل كبير بالأسواق، لافتا إلى أن الحكومة تبذل العديد من الجهود لتوفير اللحوم الحمراء والدواجن بشكل جيد خلال شهر رمضان.

وأوضح «أبو صدام»، أن هناك حجم طلب جيد على كل من الدجاج المحلي والمستورد خلال شهر رمضان، كما أن المطاعم تقبل على شراء الدجاج المستورد بنسبة أكبر، بينما تفضل ربات البيوت شراء الدجاج المحلي، لافتاً إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة.