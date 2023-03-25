تساقط أمطار خفيفة وهبوب رياح باردة بشمال سيناء

تساقطت أمطار ما بين متوسطة وخفيفة على مدن وقرى شمال سيناء اليوم، وذلك بالتزامن مع اختفاء شمس النهار بشكل تام، وتكاثر الغيوم، وانخفاض درجات الحرارة.

وشهد سقوط الأمطار منذ أمس على ثلاث فترات، بدايتها من منتصف ليلة أمس، تساقطت بما يقرب الساعة على فترات ما بين متوسطة وخفيفة، زادت بعدها حدة الأمطار بعد أذان الفجر، لتعاود الأمطار تساقطها من جديد أوقات ما بعد الظهر، بعد تكاثر الغيوم وهبوب رياح باردة بسماء المنطقة

تقلبات مناخية طوال اليوم بمدن وقرى شمال سيناء

بدوره أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له أن درجات الحرارة ترتفع وتنخفض طوال الليل، والنهار، وذلك بسبب التقلبات المناخية التي تشهدها المنطقة، فقد انخفضت الى اقل من 20 درجة وقت الصباح، وعاودت الأرتفاع لبعض الشئ بعد اذان الظهر، وتوقعات ان تنخفض مجددا أوقات المساء والليل

وحذر المرصد المناخي المواطنيين من تخفيف الملابس، أو ترك الأطفال بملابس مبللة، أو ترك نوافذ البيوت مفتوحة طوال الوقت، مشيرا إلى أن الساعات القادمة سوف تشهد رياح باردة وأمطار على غالبية الأنحاء.

مجلس مدينة العريش يؤكد أن الأمور طبيعية والأمطار غير مؤثرة

ومن جهة أخرى أكد مجلس مدينة العريش في بيان له اليوم، أن تساقط الأمطار حتى هذه اللحظات غير مؤثر، وأن المجلس يتابع الأوضاع بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمديريات، وشركة المياه والصرف الصحي، ولم يتم تلقي أي من الشكاوى من المواطنيين أو الأستغاثات بسبب الطقس.