محافظ الشرقية يوجه برفع مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال كسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة وإزالة آثاره من الشوارع بعد تعرض المحافظة أمس لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة.

رفع مياه الأمطار

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تواصل سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية التواجد بالشوارع لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، فضلا عن مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين.

استمرار رفع حاله التأهب لمواجهة التقلبات الجوية

وأكد محافظ الشرقية استمرار رفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية ورفع درجة الاستعدادات بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة.

وكانت محافظة الشرقية شهدت موجة من التقلبات الجوية مساء أمس وتحديدا بعد صلاة العشاء، حيث هطلت الأمطار مصحوبة برياح وبرق ورعد، واستمرت هذه التقلبات حتى صباح اليوم وخاصة الرياح.