عرض الحلقة الثالثة من مسلسل جميلة بعد قليل.. اشتعال فتيل أزمة جديدة

يعرض بعد قليل الحلقة الثالثة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، على قناة CBC في الساعة 6.15 مساءً، الذي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية تحمل الكثير من التشويق والإثارة، والتي كشفت عنها الحلقة الأولى بعد وفاة والد جميلة وتركه وصية بموجبها تتم نقل جميع ممتلكاته إليها، مع حرمان أشقاءها ووالدتها من الميراث.

مواعيد عرض مسلسل جميلة الحلقة الثالثة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل جميلة الحلقة الثالثة، على قناة CBC في الساعة 6.15 بعد آذان المغرب، والإعادة في الساعة 8.30 صباحًا، ويعرض على قناة ON TV في الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا، بالإضافة إلى عرضها على قناة WATCH IT الإلكترونية.

أحداث الحلقة 3 من مسلسل جميلة

تظهر خلال الحلقة الثالثة من مسلسل جميلة، كيف ستتصرف آية شقيقة جميلة، التي علمت أن والدتها كانت على علاقة برجل آخر غير والدها، وهل ستمنع جميلة من التنازل عن الوصية لصالح الأم؟، كذلك معرفة سبب ذهاب عبير صبري طليقة زياد ويقوم بدوره هاني عادل ومتزوجا من جميلة إلى منزلهما في غيابهما، ومنح الخادمة أموالًا لتتركها لتتصرف بحرية دون علم أحد.

أبطال مسلسل جميلة

يقود بطولة مسلسل جميلة ريهام حجاج، يسرا اللوزي، عبير صبري، سوسن بدر، عبير منير، لطيفة فهمي، رحمة حسن، ريم سامي، سامية عاطف، أحمد وفيق، هاني عادل، نبيل عيسى، أحمد الشامي، سامح الصريطي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

تجسد ريهام حجاج خلال أحداث مسلسل جميلة، شخصية جميلة التي تعمل في النيابة الإدارية، تجد نفسها محاطة باتهامات التلاعب في وصية والدها من أجل الاستحواذ على ميراث الأسرة وحرمان أشقائها.