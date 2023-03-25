كلمات أغنية تتر مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج وغناء إبراهيم الحكمي

جذبت كلمات أغنية تتر مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، من غناء إبراهيم الحكمي، أسماع متابعي ورواد السوشيال ميديا، لما تتضمنه من الحديث عن الصراع بين الخير والشر، والحق والباطل داخل الإنسان، وما يعانيه من أزمات في حياته، للدرجة التي تجعله يشعر بأنه يعيش في غابة بعيدًا عن البشر.

تتر مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

ويقوم بغناء تتر مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، والمطرب إبراهيم الحكمي، وتحمل الأغنية اسم غريبة يا دنيا، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي، والتوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومكس وماستر هاني محروس.

كلمات أغنية تتر مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

وتعبر كلمات أغنية تتر مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج غناء إبراهيم الحكمي، عن الصراع الدائم بين البشر، والأزمات التي يعيشون فيها بسبب الأحقاد والكذب، ومواجهة المعروف بالاساءة، ومن هذه الكلمات:

وارثين الحق ولا الباطل

وارثين الخير ولا الشر

مين فينا بيكدب

مين بيماطل

مين المظلوم

مين في الدنيا اتغر

وبقيتي غريبة يا دنيا

وبقى فيكِ الطيب يداس

بنقابل ناس وبنعرف ناس

ولا شوفنا ولاد الناس

مبقاش في حد بيرحم حد

ومبقاش فيه احساس

أنا بكرة هبلغ عني

وأسلم نفسي للسجان

التهمة إن أنا حقاني

وجريمتي إن أنا إنسان

مش قادر أعيش في الغابة بتاعتكوا

ولا ليا مكان

أنا عندي سؤال

ليه تملي الجرح بيجي من القُرب

والغاليين ظالمين

هنصاحب مين

ليه مليتوا الدنيا وحوش؟

طب فين وديتوا البني آدمين؟

رايحين على فين؟

مبقاش في الدنيا أمان

والغدر بيجري في الشرايين

أحداث وقصة مسلسل جميلة

تدور أحداث وقصة مسلسل جميلة الذي يعرض على قنوات CBC، ON TV، والحياة، حول ريهام حجاج التي تجسد شخصية جميلة، وتعمل رئيس نيابة إدارية، تجد نفسها في صراع شرس مع أسرتها، بسبب وصية والدها، التي عرفت بها بعد وفاته، وقيامه بنقل ممتلكاته باسمها وحرمان أشقائها من الميراث.