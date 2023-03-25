عضو شعبة المواد الغذائية: رمضان ينعش مبيعات الزيوت في الأسواق

تشهد الزيوت بمختلف أنواعها الفترة الحالية استقرارا في الأسعار، مع استمرار الإقبال على الشراء من جانب المواطنين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

أسعار الزيوت

قال الحاج رزق جمال عضو شعبة المواد الغذائية في تصريح لـ«الوطن»، إن سعر الزيت في منافذ التموين يبلغ 25 جنيها وتتراوح أسعارها في المحلات التجارية الأخرى بين الـ35 و45 جنيهًا وفقا للنوع الذي يشتريه المواطن، بالإضافة إلى أن الأسعار الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار.

الإقبال على شراء الزيوت

وفي جولة لـ«الوطن»، قال تجار، إن هناك أنواعًا عديدة من الزيوت متوفرة في الأسواق وتختلف أسعارها وفقا لكل منطقة ومتجر، إذ تطرح الزيوت داخل المنافذ الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن المحلات التجارية الأخرى.

وأوضح محمد البنا، أحد تجار الجملة، أن إقبال المواطنين على شراء الزيت مستمر طوال العام وازداد الطلب عليه الفترة الحالية مع بدء شهر رمضان الكريم، حيث بدأ العديد من المواطنين شراء ما يحتاجونه طوال الشهر الكريم خاصة أن هناك العديد من أسواق الجملة تقدم حاليًا عروضًا مخفضة على السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن سعر زجاجة الزيت بلغ نحو 38 جنيهًا بدلا من 43 جنيهًا والأربع زجاجات بـ155 بدلًا من 174 جنيهًا.

وأضاف «البنا»، أن الحكومة المصرية دشنت منذ فترة في العديد من المحافظات معارض «أهلا رمضان»، التي يتوفر بها كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك تسهيلًا على المواطنين.