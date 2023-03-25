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أحداث مسلسل جميلة الحلقة 3 بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023

كتب:

هبة أمين
07:42 م | السبت 25 مارس 2023
مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

شهدت أحداث مسلسل جميلة الحلقة 3 بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، رفض «جميلة» التنازل عن وصية والدها بشأن نقل كل ممتلكاته إليها، وحرمان أشقاءها ووالدتها من الميراث، ما فوجئت به بعد وفاته، وشددت على عدم امتثالها لطلب الأم بشأن عدم الاعتراف بهذه الوصية، إلا بعد معرفة سبب إقدام على مثل هذه الخطوة.

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 3 بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 3 بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023، نجح شريف والذي يجسد دوره هشام إسماعيل، زوج شقيقة جميلة، في شراء شهادة الممرضة التي سبق وأخبرت «جميلة» وعائلتها بأن الأب قبل وفاته طلب منها أن تنقل إليها بعد وفاته، أنه يصر على عدم التراجع عن تنفيذ الوصية.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

ودفع زوج شقيقة جميلة للممرضة 300 ألف جنيه لتغيير شهادتها، وتغيير أقوالها، ونسب أفعال بخلاف الحقيقة إلى جميلة لاثبات مسالة التلاعب بحقهم في الميراث وتزوير الوصية.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، نبيل عيسى، هشام غسماعيل، سامية عاطف، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، لطيفة فهمي، سامح الصريطي، أحمد الشامي، عبير منير.

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بقلم هبة أمين