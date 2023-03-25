رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل جميلة الحلقة 3.. شيري تبدأ خطتها للسيطرة على ميراث ريهام حجاج

كتب:

هبة أمين
03:28 م | السبت 25 مارس 2023
يسرا اللوزي في مسلسل جميلة

يسرا اللوزي في مسلسل جميلة

تشهد أحداث مسلسل جميلة الحلقة 3 بطولة ريهام حجاج، والمقرر عرضها مساء اليوم السبت، بدء شيري، التي تقوم بدورها الفنانة يسرا اللوزي، في تنفيذ مخططاتها لإفساد العلاقة بين جميلة وزوجها الدكتور زياد ويقوم بدوره هاني عادل، حتى ينفصلا، بهدف ارتباط  جميلة بالدكتور هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق زوج شيري، من أجل الحصول على أموالها التي ورثتها عن أبيها.

مسلسل جميلة الحلقة 3

خلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 3، تعمل «شيري» على الوقيعة بين «زياد» و«جميلة» للتفريق بينهما، بعد علمها بالوصية التي تركها والد جميلة، وبموجبها تحصل على كل ممتلكاته في مقابل حرمان شقيقها وشقيقتها ووالدتها من الميراث.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

وشهدت الحلقة 2 من مسلسل جميلة، اتفاق «شيري» مع زوجها «هشام» بأنها ستتدخل لإفساد علاقة صديقه زياد وزوجته جميلة وتطليقهما، حتى يتسنى لـ«هشام» التقرب من «جميلة» وزواجها، للاستيلاء على ثروتها التي انتقلت إليها بعد وفاة أبيها.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة، بطولة ريهام حجاج، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، نبيل عيسى، سوسن بدر، سامح الصريطي، سامية عاطف، عبير منير، لطيفة فهمي، ريم سامي، من إخراج سامح عبدالعزيز، تأليف أيمن سلامة، إنتاج جمال العدل.

اقرأ المزيد:

كلمات أغنية تتر مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج وغناء إبراهيم الحكمي

موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج رمضان 2023

مسلسل جميلة الحلقة 3.. هل تكشف آية أسباب جديدة لوصية الأب؟

مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج الحلقة 3 والقنوات الناقلة

موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل جميلة.. مفاجآت مستمرة

مسلسل جميلة الحلقة 2.. ظهور خيانة سوسن بدر بعد وفاة زوجها

تفاصيل مسلسل جميلة الحلقة 2.. مشاجرات ومؤامرات

مسلسل جميلة الحلقة 2.. مفاجأة جديدة لعدم تنازل عن الوصية

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 2 بطولة ريهام حجاج.. خطط للوقيعة مع زوجها

مسلسل جميلة الحلقة 2.. الوصية تفجر أزمة بين أفراد الأسرة

5 مشاهد من أحداث مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج الحلقة 1

مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 والقنوات الناقلة
بقلم هبة أمين