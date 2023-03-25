مسلسل جميلة الحلقة 3.. شيري تبدأ خطتها للسيطرة على ميراث ريهام حجاج

تشهد أحداث مسلسل جميلة الحلقة 3 بطولة ريهام حجاج، والمقرر عرضها مساء اليوم السبت، بدء شيري، التي تقوم بدورها الفنانة يسرا اللوزي، في تنفيذ مخططاتها لإفساد العلاقة بين جميلة وزوجها الدكتور زياد ويقوم بدوره هاني عادل، حتى ينفصلا، بهدف ارتباط جميلة بالدكتور هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق زوج شيري، من أجل الحصول على أموالها التي ورثتها عن أبيها.

مسلسل جميلة الحلقة 3

خلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 3، تعمل «شيري» على الوقيعة بين «زياد» و«جميلة» للتفريق بينهما، بعد علمها بالوصية التي تركها والد جميلة، وبموجبها تحصل على كل ممتلكاته في مقابل حرمان شقيقها وشقيقتها ووالدتها من الميراث.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

وشهدت الحلقة 2 من مسلسل جميلة، اتفاق «شيري» مع زوجها «هشام» بأنها ستتدخل لإفساد علاقة صديقه زياد وزوجته جميلة وتطليقهما، حتى يتسنى لـ«هشام» التقرب من «جميلة» وزواجها، للاستيلاء على ثروتها التي انتقلت إليها بعد وفاة أبيها.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة، بطولة ريهام حجاج، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، نبيل عيسى، سوسن بدر، سامح الصريطي، سامية عاطف، عبير منير، لطيفة فهمي، ريم سامي، من إخراج سامح عبدالعزيز، تأليف أيمن سلامة، إنتاج جمال العدل.