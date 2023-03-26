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موعد أذان الفجر في قنا اليوم الأحد 26-3-2023

كتب:

رجب آدم
12:09 ص | الأحد 26 مارس 2023
موعد أذان الفجر في قنا اليوم الأحد 26-3-2023

موعد أذان الفجر في قنا اليوم الأحد 26-3-2023

يحرص المسلمون في محافظة قنا على تأدية الصلوات الخمس في موعدها الكريم، لذلك يبحثون عن موعد أذان الفجر في قنا اليوم الأحد 26-3-2023 في رابع أيام شهر رمضان.

موعد أذان الفجر في قنا اليوم الأحد 26-3-2023

وتواصل «الوطن» تقديم خدماتها للمواطنين في محافظة قنا، ومن بينها موعد أذان الفجر في قنا اليوم الأحد 26-3-2023، وفق هيئة المساحة المصرية.

وبحسب إمساكية رمضان 2023 في محافظة قنا، الصادرة من هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر والمغرب في رابع يوم رمضان في محافظة قنا، كالتالي

موعد أذان الفجر: 4:24 صباحا.

السحور: 2:03 صباحا

الفطار: 6:03 مساء

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد في قنا

وبحسب هيئة المساحة المصرية ، إن عدد ساعات الصيام ليوم الأحد رابع أيام رمضان في قنا 14 ساعة ودقيقتين.

وكان الآلاف من أهالي محافظة قنا أدوا صلاة التراويح في نحو 3995 مسجدا على مستوى محافظة قنا، مخصصة لإقامة الصلوات وشعائر شهر مضان الكريم، وذلك بحسب مديرية الأوقاف في قنا.

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بقلم رجب آدم