«القابضة للمياه» ترفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ لمواجهة الأمطار والسيول

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، استمرار انتشار سيارات ومعدات الشركة طبقًا لخطة الانتشار الموضوعة لمواجهة الأمطار والسيول، والتي بدأت فور صدور بيان هيئة الأرصاد الجوية عن التغيرات المناخية المحتملة.

تنفيذ خطة انتشار ومعدات الشركة في عدد من المناطق

قال عصمت، في تصريحات صحفية، إنّه في محافظة الإسماعيلية، تمّ تنفيذ خطة انتشار السيارات في الشارع الدائري ومنطقة جامع الدوحة والمستشفى العام السويس وطريق بورسعيد ونفق الممر، وشبين الكوم ومنطقة البيارات، والشارع التجاري وغيرها من المناطق المحتمل، أن تشهد تجمعات مياه الأمطار، إضافة إلى انتشار السيارات والمعدات بالمراكز والمدن بفايد والقصاصين والتل الكبير والقنطرة شرق وغرب وأبوصوير، كما تم تنفيذ خطة انتشار ومعدات الشركة في عددٍ من المناطق والأحياء في محافظات السويس وبورسعيد.

تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة الشكاوى

وأضاف رئيس الشركة، أنّه تمّ تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وغرف العمليات الرئيسية في محافظات القناة الثلاثة «الإسماعيلية – بورسعيد – السويس»، إضافة إلى تسخير كل الإمكانات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء وكل الأجهزة المعنية، وتشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على مستوى محافظات القناة تكون باتصال مستمر بغرفة الطوارئ الرئيسية بالشركة؛ لمواجهة التغيرات المناخية التي تتعرض لها جمهورية مصر العربية حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات

وشدد اللواء عبدالحميد عصمت على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة واستمرار العمل بجميع الفروع التابعة للشركة، والمتابعة الميدانية لسير العمل.